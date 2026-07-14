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Сегодня, 10:05

Ямаль принял вызов и пообещал забить Франции в полуфинале ЧМ-2026

Алина Савинова

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что не думает о голевых рекордах, но готов принять вызов и забить в полуфинале чемпионата мира-2026 против сборной Франции.

Как сообщают СМИ, ранее игрок сам попросил главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте взять его с собой на предматчевую пресс-конференцию.

«Голы меня не волнуют, но забить в таком важном матче — особенная история. Поэтому я принимаю челлендж! А вот в нумерологию не верю — да, у меня 19-й номер, а финал 19-го числа, но нумерология... Тут тренер Португалии уже что-то такое говорил, а им в итоге наш Мерино забил», — сказал Ямаль на пресс-конференции.

Также футболист поблагодарил болельщиков, которые пришли поздравить его с днем рождения. В понедельник, 13 июля, испанцу исполнилось 19 лет.

«Потрясающий матч ждет болельщиков завтра! Я слышал, люди говорят, что я не в лучшей форме, и они от меня ничего не ожидают. Ну а я уже знаю: завтра будет особенный день», — добавил он.

Полуфинал ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании пройдет во вторник, 14 июля, на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (США). Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

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