Флойд Мейвезер — Роналду после вылета с ЧМ-2026: «Ты навсегда изменил футбол»

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший обратился к нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду после выступления 41-летнего футболиста на чемпионате мира-2026.

В 1/8 финала Португалия уступила Испании со счетом 0:1. Роналду отметился 3 голами в 5 матчах на турнире.

«Мой брат, поздравляю тебя с невероятной карьерой и со всем, чего ты добился. То, что ты сделал для футбола, никогда не будет забыто. Ты вдохновил миллионы людей по всему миру и навсегда изменил этот вид спорта. Труд, дисциплина, стабильность и величие, которые ты демонстрировал на протяжении многих лет, — вот из чего рождаются легенды. Огромное уважение за все, что ты дал этому виду спорта», — написал Мейвезер в своих соцсетях.

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях пожелал Роналду дальнейших успехов и оставаться таким же великим.

После поражения от Испании португальский форвард заявил, что чемпионат мира-2026 стал последним в его карьере.