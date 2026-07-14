Американское издание Sporting News опубликовало ориентировочный состав сборных Франции и Испании на матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу — 2026. По информации зарубежной прессы, капитан французской команды Килиан Мбаппе примет участие в игре, несмотря на то, что нападающий пропустил часть тренировок на неделе. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) написала, что «красная фурия» провела заключительную тренировку перед полуфиналом в полном составе. Все футболисты тренировались без ограничений.

Ориентировочный состав Франции

(Схема 4-3-3): Меньян — Павар, Конате, Салиба, Т. Эрнандес — Чуамени, Рабьо, Гризманн — Дембеле, Мбаппе, Коло Муани.

Ориентировочный состав Испании

(Схема 4-3-3): Симон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья — Родри, Педри, Фабиан Руис — Ямаль, Мората, Уильямс.

Сборные Франции и Испании сыграют во вторник, 14 июля. Матч пройдет на стадионе AT&T в Арлингтоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.