Десятки тысяч болельщиков встретили сборную Норвегии в Осло

Сборная Норвегии вернулась на родину после выступления на чемпионате мира-2026, сообщает ESPN.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как игроки и персонал столпились у иллюминаторов, чтобы посмотреть на военные самолеты, сопровождавшие их обратно в Осло, где их ждал королевский прием.

При этом нападающий Эрлинг Холанн спускался по трапу с чучелом енота с пустой бутылкой в руках.

В Осло футболистов национальной команды встречали десятки тысяч болельщиков.

Члены королевской семьи присоединились к фанатам для ставшей уже традиционной «гребле викингов», которая стала известной во время турнира. Наследный принц Хокон возглавил «греблю», ударяя в барабан так же, как капитан Мартин Эдегор и Холанн делали это после побед Норвегии на чемпионате мира.

Празднества также включали парад на открытом автобусе. Игроки и болельщики в этот момент благодарили друг друга за исторический результат на чемпионате мира — выход в четвертьфинал, в котором сборная Норвегии проиграла сборной Англии (1:2 доп. время).