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Сегодня, 09:22

TMZ: Холанн потратил 10 тысяч долларов на ковбойские сувениры в Далласе

Алина Савинова
Эрлинг Холанн.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн вместе с партнерами по национальной команде перед возвращением домой после вылета с чемпионата мира-2026 посетил магазин в стиле Дикого Запада в Далласе (США), сообщает TMZ.

По информации источника, во время закрытого шопинга норвежцы за полтора часа потратили 10 тысяч долларов, и Холанн взял все расходы на себя.

Отмечается, что компания из пяти футболистов приобрела ковбойские шляпы, сапоги, вестерн-рубашки и ременные пряжки. Главным приобретением самого Холанна стали чучело енота с бутылкой алкоголя (750 долларов) и две белки, одна из них — в шляпе шерифа (по 450 долларов каждая).

Сборная Норвегии в понедельник вечером прилетела в Осло после выступления на ЧМ-2026, где в четвертьфинале уступила сборной Англии (1:2 доп. время). Сообщалось, что норвежцев на родине встретили десятки тысяч болельщиков.

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