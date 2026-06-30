Нойер — о вылете Германии с чемпионата мира-2026: «Крайне горько»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер признался, что испытывает горечь из-за того, что его международная карьера завершилась поражением в 1/16 финала чемпионата мира.

В ночь с 29 на 30 июня немцы уступили Парагваю в серии пенальти — 1:1, 3:4. Ранее Нойер заявлял, что ЧМ-2026 станет для него последним турниром за сборную Германии.

«Крайне горько, что все закончилось именно так», — приводит Bundesliga Insider слова Нойера.

40-летний Нойер является рекордсменом сборной Германии по матчам (23) на чемпионатах мира. Всего на его счету за национальную команду 128 игр. Вместе со сборной Нойер выиграл ЧМ-2014.