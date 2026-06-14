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14 июня, 12:50

Погребняк считает, что матч Нидерланды — Япония может завершиться ничьей

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Нидерланды — Япония на чемпионате мира-2026.

«Корейцы показали, что могут вытаскивать матчи, уступая в счете. Думаю, японцы примерно такого же типа команда. Что касается Нидерландов, я смотрел их игру с Узбекистаном, но они меня не впечатлили. Победили на классе, но им было трудновато. Не знаю, чего ждать от этой игры, но первые матчи непредсказуемые. Может быть, и ничья», — сказал Погребняк «СЭ».

Матч между командами пройдет 14 июня и начнется в 23.00 по московскому времени.

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