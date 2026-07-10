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Сегодня, 19:58

Винисиус извинился перед болельщиками сборной Бразилии за вылет в 1/8 финала ЧМ-2026

Фото Getty Images

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор принес извинения болельщикам своей национальной команды за вылет с чемпионата мира по футболу-2026.

В 1/8 финала турнира бразильцы уступили Норвегии (1:2). Матч состоялся 5 июля.

«Почти четыре года спустя я снова думаю о том, что написать после разочарования на чемпионате мира. Я видел, как люди разных возрастов поддерживают меня, надеются, что мы воплотим мечту в жизнь. Было бы нечестно сохранять молчание, но мне нужно было несколько дней, чтобы все обдумать.

Носить футболку сборной — главная честь в жизни для меня, а покидать чемпионат мира после 1/8 финала — чувство, которое трудно объяснить. Я знаю, как много я готовился, концентрировался, как сильно я хотел добиться успеха ради вас и своей семьи. Чувство разочарования просто ужасное. У нас была сильная команда, способная добиться большего, но мы не смогли. Я извиняюсь перед всеми и собираюсь биться за нашу мечту, чтобы вернуть Бразилию на вершину мира», — написал у себя в соцсетях Винисиус.

Вылет в 1/8 финала чемпионата мира — худшее за 36 лет выступление Бразилии на мировых первенствах. В последний раз команда не смогла пройти дальше этой стадии на ЧМ-1990, который проходил в Италии. На том турнире бразильцы проиграли в 1/8 финала Аргентине (0:1).

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