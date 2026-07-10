Южноафриканская футбольная ассоциация опровергла слухи об отставке тренера Броса после ЧМ-2026

Бельгийский специалист Хуго Брос продолжит работать главным тренером сборной ЮАР.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 74-летний тренер покинет свой пост после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года.

«Брос остается главным тренером сборной ЮАР, сообщения об обратном являются полной ложью», — говорится в заявлении пресс-службы Южноафриканской футбольной ассоциации.

Под руководством Броса сборная ЮАР вышла в 1/16 финала ЧМ-2026, где проиграла Канаде (0:1). Специалист в возрасте 74 лет 79 дней стал самым возрастным тренером в плей-офф турнира.