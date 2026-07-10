Испания — Бельгия: Ямаль, Оярсабаль, Де Брейне и Доку выйдут с первых минут
Сборные Испании и Бельгии объявили стартовые составы на четвертьфинальный матч чемпионата мира-2026.
Встреча состоится в Лос-Анджелесе на «SoFi Stadium». Начало игры — в 22.00 мск.
Испания: Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Родри, Руис, Ольмо, Баэна, Оярсабаль, Ямаль.
Запасные: Райя, Ж. Гарсия, Пубиль, Гримальдо, Э. Гарсия, Льоренте, Мерино, Гави, Субименди, Педри, Торрес, Пино, Уильямс, Муньос, Иглесиас.
Бельгия: Куртуа, Мехеле, Де Кюйпер, Кастань, Нгой, Тилеманс, Раскин, Де Брейне, Троссар, Доку, Де Кетеларе.
Запасные: Ламменс, Пендерс, Теат, Менье, Де Винтер, Сейс, Витсель, Морейра, Ванакен, Салемакерс, Лукаку, Лукебакио, Фернандес-Пардо.
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