Мостовой признался, что никогда не пробовал виагру

В шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» во время обсуждения матча Мексика — Англия экс-игрок сборной России рассказал, что никогда не принимал подобные лекарства.



Перед матчем 1/8 финала чемпионата мира в СМИ была информация, что игроки сборной Англии примут виагру для того, чтобы справиться с последствиями игры в высокогорье. Встреча против Мексики прошла в Мехико на стадионе «Ацтека» на высоте около 2240 метров над уровнем моря.



«Виагра помогает? — удивился Мостовой. — Я не пробовал никогда. Да не, ну как так, она же от другого помогает. Сына я сделал, кстати, без виагры!»



Также он рассказал, что считает Джуда Беллингема главным героем матча с Мексикой, а роли главного тренера Томаса Тухеля в этом нет.





«Джуд — центральная фигура матча. И всегда я буду отстаивать точку зрения, что футболисты — основные актеры на поле. Множество было примеров в моей карьере, когда тренер что только не говорил, как только не кричал и какие замены только не делал, на поле все равно все решали игроки. Когда Беллингем забивал, он даже не думал, что на бровке стоит Тухель, Клопп или Анчелотти», — отметил Мостовой.



В шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» главными героями выступают Мостовой и Игнашевич. Каждую неделю эксперты обсуждают пять самых жарких событий ЧМ, предлагая разный взгляд на события. Кто был убедительнее в доводах, решит приглашенный гость. В пятом выпуске гостем выступил основатель «Амкала» медиафутболист Герман Эль Классико.



Полный выпуск можно посмотреть на VKВидео и на YouTube.