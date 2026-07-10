UFC Уиттакер — Крылов: онлайн-трансляция боя, где смотреть видео

Никита Крылов из России и Роберт Уиттакер из Австралии встретятся в бою предварительного карда турнира UFC 329 в ночь на воскресенье, 12 июля. Поединок состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США), ориентировочное время начала — 5.30 по московскому времени.

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Результат поединка Крылов — Уиттакер и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.

В профессиональных смешанных единоборствах Крылов одержал 31 победу и потерпел 11 поражений, а Уиттакер одержал 26 побед и потерпел 9 поражений.

UFC: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков доступны в разделе на сайте «СЭ».