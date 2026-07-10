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Сегодня, 17:38

Объявление Мане о завершении карьеры в сборной Сенегала оказалось фейком

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Аль-Насра» Садио Мане не объявлял о завершении карьеры в сборной Сенегала, сообщает журналист Маланг Сане.

По словам Сане, СМИ, которое стало источником этой информации, опубликовало объявление, сгенерированное ИИ. Приближенный к футболисту журналист утверждает, что Мане не делал никаких заявлений о своем будущем в сборной.

На счету 34-летнего футболиста 54 гола в 130 матчах за национальную команду. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Сенегала.

На ЧМ-2026 Сенегал дошел до 1/16 финала, где уступил Бельгии (2:3).

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