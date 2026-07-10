Испания и Бельгия сыграют в 1/4 финала ЧМ по футболу 10 июля

Сборные Испании и Бельгии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в пятницу, 10 июля. Встреча пройдет на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Инглвуде (США). Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

10 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

Прямой эфир матча Испания — Бельгия покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Онлайн-видеотрансляция начнется в 21.00 мск.

Испания в 1/16 финала обыграла Австрию — 3:0, а в 1/8 финала прошла Португалию — 1:0. Бельгия на стадии 1/16 финала победила Сенегал — 3:2, после чего разгромила США — 4:1.

Победитель матча Испания — Бельгия в полуфинале чемпионата мира сыграет со сборной Франции.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события игры Испания — Бельгия можно в матч-центре нашего сайта.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде