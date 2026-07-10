Полузащитник сборной Швейцарии Манзамби не сыграет с Аргентиной на ЧМ-2026 из-за травмы

Полузащитник сборной Швейцарии Жоан Манзамби пропустит матч 1/4 финала чемпионата мира с Аргентиной из-за травмы.

20-летний хавбек получил ушиб колена на тренировке за день до матча с Колумбией (0:0, 4:3 в серии пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«К сожалению, Жоан не сможет сыграть. Мы пытались ускорить его восстановление, но пока это не удалось», — приводит слова главного тренера сборной Швейцарии Мурата Якина Sky Sport.

Игра между Швейцарией и Аргентиной пройдет в воскресенье, 12 июля. Начало — в 04.00 по московскому времени.