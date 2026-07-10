Игнашевич и Мостовой рассказали, когда они плакали из-за футбола

Экс-игроки сборной России в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» признались, какие футбольные ситуации заставили их заплакать.

Сергей Игнашевич рассказал, что не сдержал эмоций после проигранного четвертьфинала ЧМ-2018 с Хорватией.

«Когда плакал? Последний матч с Хорватией, когда я уже карьеру закончил. Проиграли серию пенальти, и я тогда понял, что все, это финиш. Было обидно, ведь мы были близки к полуфиналу. В серии пенальти обиднее проигрывать, чем в основное время. Нам чуть-чуть не хватило», — сказал Игнашевич.

Александр Мостовой также поделился, когда плакал из-за футбола.

«Было немало слез. Один раз проиграл финал Кубка во Франции, Кубок в Испании проиграл. Почему расстраивался? То, о чем говорил [Игнашевич]. Мы понимали, что могли выиграть. Думаешь: ну елки-палки, ну не может быть такого! Вроде играем нормально, должны забивать, почему не забиваем-то? И я сам мог сыграть лучше», — отметил Мостовой.

В шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» главными героями выступают Мостовой и Игнашевич. Каждую неделю эксперты обсуждают пять самых жарких событий ЧМ, предлагая разный взгляд на события. Кто был убедительнее в доводах, решит приглашенный гость. В пятом выпуске гостем выступил основатель «Амкала» медиафутболист Герман Эль Классико.

Полный выпуск можно посмотреть на VKВидео и на YouTube.