Нигматуллин считает коррупцией приостановку дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал коррупцией приостановку дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026.

25-летний форвард получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной (2:0). ФИФА приостановила дисквалификацию нападающего, благодаря чему он смог принять участие в следующем раунде плей-офф. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил главе федерации Джанни Инфантино по вопросу дисквалификации Балогуна.

«То, что сейчас происходит в ФИФА, — это коррупция, политика двойных стандартов, все это раздражает. То, что можно Израилю и их команде, это спокойно находится в ФИФА без каких-либо санкций. А ситуация с нами, российской сборной, вызывает крайнее возмущение. Мое отношение крайне негативное: одним позволено все», — приводит слова Нигматуллина ТАСС.

В 1/8 финала американцы уступили бельгийцам (1:4) и вылетели из турнира.