Ямаль: «Что такое аура? Если говорить о футболе — это Криштиану Роналду»

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

Испания победила Португалию (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира и в следующем раунде плей-офф сыграет с Бельгией.

«Что такое аура? Если говорить о футболе — это Криштиану Роналду. Аура — это когда человек излучает нечто особенное. Когда он появляется, все думают: «Вау!». Например, Брэд Питт или кто-то вроде него. В футболе Криштиану — отличный пример того, что такое аура», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо.

Для 41-летнего Роналду ЧМ-2026 стал шестым в карьере. После вылета от сборной Испании в 1/8 финала турнира форвард заявил, что больше не сыграет на чемпионатах мира.