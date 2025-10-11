Сербия — Албания: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Сербия примет Албанию встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Сербии и Албании встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 11 октября. Игра будет проходить на стадионе «Дубочица» в Лесковаце, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры Сербия — Албания можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс. Стриминговый сервис также проведет перекличку матчей, которая начнется в 21.00 мск.
Первая встреча команд в отборе чемпионата мира-2026 завершилась со счетом 0:0. Сербы набрали семь очков в четырех матчах, а албанцы — восемь очков в пяти матчах.
