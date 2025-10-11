Сборные Сербии и Албании встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 11 октября. Игра будет проходить на стадионе «Дубочица» в Лесковаце, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры Сербия — Албания можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

11 октября 2025, 21:45. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс. Стриминговый сервис также проведет перекличку матчей, которая начнется в 21.00 мск.

Первая встреча команд в отборе чемпионата мира-2026 завершилась со счетом 0:0. Сербы набрали семь очков в четырех матчах, а албанцы — восемь очков в пяти матчах.