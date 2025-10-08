Венгрия — Армения: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026

Сборные Венгрии и Армении встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Венгрии и Армении встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 11 октября. Игра пройдет на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Венгрия — Армения можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

11 октября 2025, 19:00. Пушкаш Арена (Будапешт)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу.

В отборочном турнире ЧМ-2026 команды выступают в группе F с Португалией и Ирландией.

Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является Аргентина.