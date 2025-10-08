Норвегия — Израиль: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026

Сборные Норвегии и Израиля встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Норвегии и Израиля встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 11 октября. Игра пройдет на стадионе «Уллеволь» в Осло, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Норвегия — Израиль можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

11 октября 2025, 19:00. Уллевол (Осло)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу.

Первая встреча команд в отборочном турнире ЧМ-2026 завершилась победой норвежцев со счетом 4:2.

Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является Аргентина.