Норвегия — Израиль: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026
Сборные Норвегии и Израиля встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Норвегии и Израиля встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 11 октября. Игра пройдет на стадионе «Уллеволь» в Осло, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры Норвегия — Израиль можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу.
Первая встреча команд в отборочном турнире ЧМ-2026 завершилась победой норвежцев со счетом 4:2.
Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является Аргентина.
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