Сербия — Албания: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026

Сборные Сербии и Албании встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Сербии и Албании встретятся в матче отбора чемпионата мира в субботу, 11 октября. Игра пройдет на стадионе «Дубочица» в Лесковаце, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Сербия — Албания можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

11 октября 2025, 21:45. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу. Ресурс также проведет перекличку матчей, которая начнется в 21.00 мск.

В июне команды сыграли вничью (0:0).

Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.