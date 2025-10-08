Сербия — Албания: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026
Сборные Сербии и Албании встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Сербии и Албании встретятся в матче отбора чемпионата мира в субботу, 11 октября. Игра пройдет на стадионе «Дубочица» в Лесковаце, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры Сербия — Албания можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу. Ресурс также проведет перекличку матчей, которая начнется в 21.00 мск.
В июне команды сыграли вничью (0:0).
Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.
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