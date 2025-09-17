В Испании могут отказаться от участия в ЧМ-2026 в случае выхода сборной Израиля

Представитель социалистической фракции в Конгрессе Испании Пачи Лопес заявил, что страна может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу-2026, если на турнир квалифицируется сборная Израиля, сообщает Cope.

Лопес призвал все спортивные общества исключить представителей Израиля из международных соревнований.

Ранее официальный представитель правительства и министр образования и спорта Пилар Алегрия заявила, что израильские команды необходимо не допускать до международных турниров из-за ситуации в секторе Газа. Также за отстранение выступил и премьер-министр страны Педро Санчес.

Сборная Испании по футболу выигрывала чемпионат мира в 2010 году.