Анчелотти хочет остаться в сборной Бразилии до 2030 года

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в интервью ESPN рассказал, что хочет остаться национальной команде до 2030 года.

«Да, я хотел тренировать сборную Бразилии (с 2023 года). Подготовка к чемпионату мира для сборной Бразилии — это нечто особенное. Я подписал годичный контракт. После чемпионата мира все станет ясно. Думаю, в тот момент было правильным подписать годичный контракт. У меня нет проблем, если конфедерация захочет продолжить работу. Никаких проблем. Как я уже сказал, я очень счастлив здесь, моя семья тоже счастлива. У нас есть время поговорить об этом, я не против продолжения работы. Остаться до 2030 года? Было бы здорово», — сказал Анчелотти.

Также итальянский специалист отметил, что для облегчения адаптации к жизни в Бразилии, берет уроки португальского языка с частным репетитором.

Под руководством Анчелотти бразильцы провели четыре матча: победы над Парагваем и Чили, ничья против Эквадора и поражение от Боливии. Бразильцы квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира-2026.

В октябре сборная Бразилии проведет два товарищеских матча — против Кореи (10 октября) и против Японии (14 октября).