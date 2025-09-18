Дуглас Сантос — о дебюте за сборную Бразилии: «Это было очень важно для меня и для моей семьи»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал свой дебют за сборную Бразилии.

«Я чувствовал себя хорошо в сборной. Это был момент, которого я очень долго ждал, и вот по прошествии девяти лет я вернулся в сборную Бразилии и смог дебютировать в первой же игре, в официальном матче. Это было очень важно для меня и для моей семьи. С Карло Анчелотти мы много говорили о футболе. Я сказал, что для меня важно помогать сборной в течение того периода, пока буду в ней. Спасибо богу за то время, что я был в команде», — сказал Сантос.

5 сентября 31-летний бразилец дебютировал за национальную команду в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против Чили (3:0). Футболист провел на поле все 90 минут. Матч со сборной Боливии (0:1) защитник провел на скамейке запасных.

В октбяре 2024 года Сантос получил паспорт РФ и сменил спортивное гражданство на российское. Футболист был включен в расширенный состав сборной России на сбор в марте 2025 года, однако не вошел в итоговую заявку.

1 сентября ФИФА объявила о смене спортивного гражданства футболиста с российского на бразильское, после того как Сантос принял вызов главного тренера сборной Барзилии Карло Анчелотти на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.