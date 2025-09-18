Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

18 сентября 2025, 12:11

Дуглас Сантос — о дебюте за сборную Бразилии: «Это было очень важно для меня и для моей семьи»

Сергей Ярошенко

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал свой дебют за сборную Бразилии.

«Я чувствовал себя хорошо в сборной. Это был момент, которого я очень долго ждал, и вот по прошествии девяти лет я вернулся в сборную Бразилии и смог дебютировать в первой же игре, в официальном матче. Это было очень важно для меня и для моей семьи. С Карло Анчелотти мы много говорили о футболе. Я сказал, что для меня важно помогать сборной в течение того периода, пока буду в ней. Спасибо богу за то время, что я был в команде», — сказал Сантос.

5 сентября 31-летний бразилец дебютировал за национальную команду в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против Чили (3:0). Футболист провел на поле все 90 минут. Матч со сборной Боливии (0:1) защитник провел на скамейке запасных.

В октбяре 2024 года Сантос получил паспорт РФ и сменил спортивное гражданство на российское. Футболист был включен в расширенный состав сборной России на сбор в марте 2025 года, однако не вошел в итоговую заявку.

1 сентября ФИФА объявила о смене спортивного гражданства футболиста с российского на бразильское, после того как Сантос принял вызов главного тренера сборной Барзилии Карло Анчелотти на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дуглас Сантос
Футбол
Сборная Бразилии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Испании могут отказаться от участия в ЧМ-2026 в случае выхода сборной Израиля

Рианчо уверен, что Испания не станет бойкотировать ЧМ-2026: «Популистские лозунги политиков»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости