BBC: ФИФА не будет менять сборную Ирана на Италию на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует заменять сборную Ирана на Италию на чемпионате мира, сообщает BBC.

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Дзамполли предложил заявить сборную Италии на турнир вместо иранцев.

Сборная Ирана на групповом этапе ЧМ-2026 должна сыграть с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта.

Сборная Италии не смогла отобраться на чемпионат мира. Команда уступила Боснии и Герцеговине (1:1, пенальти — 1:4) в финале стыкового турнира.

Чемпионат мира пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд.

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