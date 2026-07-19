В Аргентине рассказали об отношениях Скалони и Месси: «Единственный, кто поддержал после удаления в 2005»

Известный аргентинский спортивный журналист и писатель Серхио Левински в интервью обозревателя «СЭ» ответил на вопрос об отношениях главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони и Лионеля Месси.

— У Месси же прекрасные отношения со Скалони?

— Да, очень хорошие. Они оба родом из провинции Санта-Фе. Да, Месси из Росарио — большого города. Но обычно он проводит отпуск в маленьком городке неподалеку. А Скалони вообще из Пухато — совсем небольшого сельскохозяйственного местечка.

А есть и еще одно удивительное совпадение. Не знаю, помните ли вы первый матч Месси за сборную Аргентины против Венгрии в 2005 году. Тогда Лео почти сразу получил красную карточку. В тот момент, когда он уходил с поля после удаления, единственным игроком сборной, который подошел к нему и проводил его, был... Скалони. Он шел рядом с Месси и говорил ему: «Не переживай. Не переживай. Ничего страшного. Все будет хорошо». Он поддерживал его.

— Боже мой! Никогда этого не слышал.

— Да. Скалони играл в том матче. И именно он начал спорить с арбитром Маркусом Мерком. Он говорил судье: «Это же будущая звезда. Это его первый матч за сборную. Как можно удалять его за такое, да еще и в товарищеском матче?» То есть Скалони одновременно защищал Месси перед судьей и успокаивал самого Лео, пока тут уходил с поля.

19 июля состоится финал ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Испании. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) в 22.00 по московскому времени.