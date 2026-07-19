Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 11:00

В Аргентине рассказали об отношениях Скалони и Месси: «Единственный, кто поддержал после удаления в 2005»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Известный аргентинский спортивный журналист и писатель Серхио Левински в интервью обозревателя «СЭ» ответил на вопрос об отношениях главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони и Лионеля Месси.

— У Месси же прекрасные отношения со Скалони?

— Да, очень хорошие. Они оба родом из провинции Санта-Фе. Да, Месси из Росарио — большого города. Но обычно он проводит отпуск в маленьком городке неподалеку. А Скалони вообще из Пухато — совсем небольшого сельскохозяйственного местечка.

А есть и еще одно удивительное совпадение. Не знаю, помните ли вы первый матч Месси за сборную Аргентины против Венгрии в 2005 году. Тогда Лео почти сразу получил красную карточку. В тот момент, когда он уходил с поля после удаления, единственным игроком сборной, который подошел к нему и проводил его, был... Скалони. Он шел рядом с Месси и говорил ему: «Не переживай. Не переживай. Ничего страшного. Все будет хорошо». Он поддерживал его.

— Боже мой! Никогда этого не слышал.

— Да. Скалони играл в том матче. И именно он начал спорить с арбитром Маркусом Мерком. Он говорил судье: «Это же будущая звезда. Это его первый матч за сборную. Как можно удалять его за такое, да еще и в товарищеском матче?» То есть Скалони одновременно защищал Месси перед судьей и успокаивал самого Лео, пока тут уходил с поля.

Лионель Месси и&nbsp;Лионель Скалони.За что Месси обожают игроки, Скалони нанимали на два месяца, коррупция в федерации. Интервью об Аргентине

19 июля состоится финал ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Испании. Матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) в 22.00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
«Его вообще не стоило проводить». Как игроки и тренеры реагируют на огненный матч за третье место на ЧМ-2026
Футболист сборной Англии Райс: «Мы хотим побеждать, и я действительно верю, что успех близок»
Этот ЧМ запомнят благодаря Месси и Аргентине
Макрон поблагодарил Дешама за работу в сборной Франции: «Спасибо, Дидье, за легендарные победы»
Овечкин принял участие в фестивале болельщиков на чемпионате мира по футболу
Кунде о поражении Франции от Англии на ЧМ-2026: «Матч за третье место — это тяжело. Он не должен проводиться»
Материалы сюжета: Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: все материалы о главном матче чемпионата мира
Футболист «Зенита» Ерохин хотел бы увидеть победу Месси в финале чемпионата мира-2026
В Аргентине заявили, что Финалиссима могла быть отменена из-за коррупционных проблем внутри федерации
Джокович сыграл в настольный теннис с Бибером на Fanatics Fest перед финалом ЧМ-2026
Аргентинский журналист о финале против Испании: «Это особенный соперник для Месси из-за «Реала»
За что Месси обожают игроки, Скалони нанимали на два месяца, коррупция в федерации. Интервью об Аргентине
Этот ЧМ запомнят благодаря Месси и Аргентине
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джокович сыграл в настольный теннис с Бибером на Fanatics Fest перед финалом ЧМ-2026

В Аргентине заявили, что Финалиссима могла быть отменена из-за коррупционных проблем внутри федерации

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости