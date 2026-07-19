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Дешам о своем будущем: «Не собираюсь изобретать из себя кондитера или политика. Останусь в футболе»

Алина Савинова

Покинувший пост главного тренера сборной Франции Дидье Дешам заявил, что планирует остаться в футболе.

57-летний специалист покинул национальную команду после матча за третье место на чемпионате мира-2026 со сборной Англии (4:6).

«Я не знаю, что меня ждет, но это будет что-то другое — и что-то хорошее. Я буду заниматься этим с тем же сердцем и с той же страстью. Не собираюсь изобретать из себя кондитера, политика или кого-то еще. Я останусь в футболе — есть разные варианты. Но нет ничего выше этой футболки», — сказал Дешам в эфире M6.

Дешам возглавлял сборную Франции с 2012 года и выиграл вместе с ней чемпионат мира 2018 года в России и Лигу наций в сезоне-2020/21.

Ранее СМИ сообщали, что французскую сборную возглавит бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. По информации L'Equipe, он приступит к работе с 1 сентября.

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