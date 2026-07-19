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Сегодня, 17:26

«Реал» стал первым клубом в истории ЧМ, игроки которого забили 100 голов

Игнат Заздравин
Корреспондент

Футболисты «Реала» достигли отметки в 100 голов, забитых на чемпионатах мира, сообщает Opta Sports.

19 июля полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем установил окончательный счет в матче против Франции (6:4) за третье место на ЧМ-2026. Этот гол стал сотым для представителей «Реала» на чемпионатах мира.

Мадридцы лидируют по этому показателю. Второе место занимает «Бавария», игроки которой 87 раз забивали на ЧМ. Третье — «Барселона» (78).

Букайо Сака празднует хет-трик в&nbsp;ворота Майка Меньяна в&nbsp;матче Англии и&nbsp;Франции за&nbsp;третье место ЧМ-2026&nbsp;&mdash; 6:4.Что. Это. Было? Десять мячей в матче за третье место — Англия и Франция показали всем, что такое зрелище!

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