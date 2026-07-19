«Реал» стал первым клубом в истории ЧМ, игроки которого забили 100 голов

Футболисты «Реала» достигли отметки в 100 голов, забитых на чемпионатах мира, сообщает Opta Sports.

19 июля полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем установил окончательный счет в матче против Франции (6:4) за третье место на ЧМ-2026. Этот гол стал сотым для представителей «Реала» на чемпионатах мира.

Мадридцы лидируют по этому показателю. Второе место занимает «Бавария», игроки которой 87 раз забивали на ЧМ. Третье — «Барселона» (78).