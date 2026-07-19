Кейн назвал нынешнюю сборную Англии одной из лучших в своей карьере

Капитан сборной Англии Харри Кейн оценил нынешний состав национальной команды после выступления на чемпионате мира-2026.

В матче за третье место англичане победили Францию со счетом 6:4.

«Это одна из лучших сборных Англии, частью которой я когда-либо был. Когда видишь ребят в отеле, на тренировках, в раздевалке — это уникальный коллектив. У нас была связь и огромная вера друг в друга», — приводит BBC слова Кейна.

Также футболист ответил на вопрос о главном тренере сборной Англии Томасе Тухеле.

«Это его первый крупный турнир. Думаю, он многое узнал о команде, о переездах, о матчах и о том, что приходится преодолевать, в том числе и давление», — добавил он.

На чемпионате мира-2026 32-летний Кейн отметился 6 голами и 1 результативной передачей в семи матчах.