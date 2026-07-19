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Сегодня, 10:54

Джокович сыграл в настольный теннис с Бибером на Fanatics Fest перед финалом ЧМ-2026

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович стал гостем фестиваля для болельщиков в Нью-Йорке перед финалом чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба Fanatics Fest.

На мероприятии 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» принял участие в нескольких активностях. В частности он сыграл в настольный теннис с певцом Джастином Бибером, поучаствовал в баскетбольном конкурсе и забросил три трехочковых подряд, а также появился на шоу WWE в маске рестлера Пенты.

В первый день фестиваля Джокович взял интервью на сцене у форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

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