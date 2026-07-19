Овечкин назвал Ямаля лучшим игроком ЧМ-2026, если не считать Месси

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назвал вингера сборной Испании Ламина Ямаля лучшим игроком чемпионата мира-2026, если не считать аргентинского нападающего Лионеля Месси, и рассказал, за кого будет болеть в финале.

«Ямаль. Говорят, что он провалил турнир? Ну, у каждого свое мнение есть, что разговаривать. Он красиво играет, это 100 процентов. Самое главное, что у него есть результат. Результаты есть, испанцы в финале. И кто бы что не говорил, посмотреть на игру Ямаля, это нечто. Но в финале я за Месси и за красивый футбол. Если выиграет Испания, я буду рад. Если вы играет Аргентина, я тоже буду рад», — сказал Овечкин в выпуске проекта FONtour.

В финале чемпионата мира по футболу — 2026 сыргают сборные Испании и Аргентины. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Арена вмещает около 83 тысяч человек. Начало — в 22.00 по московскому времени (в 15.00 по местному времени).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Испания — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.