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Сегодня, 15:35

Овечкин назвал Ямаля лучшим игроком ЧМ-2026, если не считать Месси

Сергей Филин

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назвал вингера сборной Испании Ламина Ямаля лучшим игроком чемпионата мира-2026, если не считать аргентинского нападающего Лионеля Месси, и рассказал, за кого будет болеть в финале.

«Ямаль. Говорят, что он провалил турнир? Ну, у каждого свое мнение есть, что разговаривать. Он красиво играет, это 100 процентов. Самое главное, что у него есть результат. Результаты есть, испанцы в финале. И кто бы что не говорил, посмотреть на игру Ямаля, это нечто. Но в финале я за Месси и за красивый футбол. Если выиграет Испания, я буду рад. Если вы играет Аргентина, я тоже буду рад», — сказал Овечкин в выпуске проекта FONtour.

В финале чемпионата мира по футболу — 2026 сыргают сборные Испании и Аргентины. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Арена вмещает около 83 тысяч человек. Начало — в 22.00 по московскому времени (в 15.00 по местному времени).

Испания&nbsp;&mdash; Аргентина: онлайн-трансляция.Испания — Аргентина: онлайн-трансляция финала ЧМ

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Испания — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
Аргентина
Источник: FONtour
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Александр Овечкин
Ламин Ямаль
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