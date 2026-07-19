Сколько побед и медалей на чемпионатах мира по футболу у Испании и Аргентины

Испанцы становились чемпионами мира один раз, аргентинцы — три

Сборные Испании и Аргентины определят чемпиона мира по футболу 2026 года.

За всю историю чемпионатов мира Испания один раз попадала в тройку призеров, Аргентина — шесть. Испанцы становились чемпионами один раз, победив в финале ЧМ-2010 Нидерланды. Аргентинцы являются трехкратными чемпионами: они обыгрывали Нидерланды в финале ЧМ-1978, ФРГ в финале ЧМ-1986 и Францию в финале ЧМ-2022. Также Аргентина трижды уступала в финалах: Уругваю на ЧМ-1930, ФРГ на ЧМ-1990 и Германии на ЧМ-2014.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Испания — Аргентина можно также в матч-центре на нашем сайте.

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