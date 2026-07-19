Финал ЧМ-2026: дата и время, во сколько начало, кто сыграет, где смотреть бесплатно

Испания и Аргентина сыграют в финале чемпионата мира

Сборные Испании и Аргентины встретятся в финальном матче чемпионата мира по футболу в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Испания — Аргентина можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Финал.

19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Финал Испания — Аргентина станет седьмым решающим матчем чемпионата мира в XXI веке. В шести предыдущих дважды победитель определился в дополнительное время, еще два матча завершились сериями пенальти.

Финалы чемпионатов мира в XXI веке:

2002 год: Бразилия — Германия — 2:0. Дубль Роналдо принес бразильцам пятый титул.

2006 год: Италия — Франция — 1:1, по пенальти — 5:3. Матч запомнился удалением Зинедина Зидана.

2010 год: Испания — Нидерланды — 1:0. Андрес Иньеста забил победный мяч в дополнительное время.

2014 год: Германия — Аргентина — 1:0. Марио Гетце отличился на 113-й минуте.

2018 год: Франция — Хорватия — 4:2. Французы выиграли второй чемпионат мира в истории.

2022 год: Аргентина — Франция — 3:3, по пенальти — 4:2. Лионель Месси впервые стал чемпионом мира.

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