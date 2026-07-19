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Сегодня, 16:08

Хави о Месси: «Поражает, как такой скромный человек продолжает бороться»

Сергей Филин

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Хави поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси, с которым они вместе выступали за «Барселону».

«В первую очередь считаю его другом, у нас хорошие взаимоотношения. Если говорить об остальном, у меня просто нет слов, чтобы охарактеризовать Лео. Поражает, как такой скромный человек продолжает бороться. Месси — настоящий зверь в плане конкурентоспособности. Он проделал фантастическую работу в качестве духовного лидера для своей команды», — приводит слова Хави Marca.

Сборная Аргентины сыграет со&nbsp;сборной Испании в&nbsp;финале ЧМ-2026.Пять причин, почему чемпионом мира станет Аргентина

На чемпионате мира-2026 39-летний аргентинец забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в семи играх.

Сборные Аргентины и Испании сыграют в финале ЧМ-2026. Матч состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

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Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
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Сборная Аргентины по футболу
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Чемпионат мира по футболу 2026

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