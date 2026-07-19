Хави о Месси: «Поражает, как такой скромный человек продолжает бороться»

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Хави поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси, с которым они вместе выступали за «Барселону».

«В первую очередь считаю его другом, у нас хорошие взаимоотношения. Если говорить об остальном, у меня просто нет слов, чтобы охарактеризовать Лео. Поражает, как такой скромный человек продолжает бороться. Месси — настоящий зверь в плане конкурентоспособности. Он проделал фантастическую работу в качестве духовного лидера для своей команды», — приводит слова Хави Marca.

На чемпионате мира-2026 39-летний аргентинец забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в семи играх.

Сборные Аргентины и Испании сыграют в финале ЧМ-2026. Матч состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.