«Реал» объявил о переходе Ибраима Конате

Защитник Ибраима Конате подписал контракт с «Реалом», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 27-летним французом рассчитано на четыре года — до лета 2030-го.

Конате является воспитанником «Сошо», за который играл в сезоне-2016/17. В течение следующих четырех лет защитник выступал за «Лейпциг». В 2021-м он перешел в «Ливерпуль».

Конате провел за английскую команду 183 матча, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. 31 мая мерсисайдцы объявили об уходе защитника по окончании сезона.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 45 миллионов евро.