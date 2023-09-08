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Паредес: «Сборной Аргентины повезло, что у нас есть Месси, наслаждайтесь этим»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Эквадора (1:0).

«Южноамериканские квалификации, несомненно, самые сложные. Каждая игра будет такой же, как сегодня, или сложнее. Тренер сказал: «Того, кто расслабится, наверняка больше не будет в команде». Нам повезло, что у нас есть Месси, наслаждайтесь этим. Рад за него и за нас. Я не сомневаюсь: он лучший в истории и будет им еще долгие годы», — приводит слова Паредеса пресс-служба национальной команды.

Единственный гол на 78-й минуте встречи забил капитан аргентинцев Лионель Месси. Он реализовал штрафной удар.

Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. Эквадорцы остались последними, так как у них -3 очка из-за решения федерации.

Леандро Паредес
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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