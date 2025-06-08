Тухель — о 1:0 с Андоррой: «Англия потеряла темп и так и не смогла вернуть его»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против Андорры (1:0).

«Первые 20-25 минут были единственным отрезком, когда у меня было чувство, что гол — дело времени. Мы создали много моментов, полумоментов и стандартов, и казалось, что вот-вот забьем и продолжим давить, но потом совсем потеряли темп и так и не смогли вернуть его в первом тайме.

Мы требовали большей дисциплины в позиционной игре, большей своевременности в передачах, лучшего качества в принятии решений и вернуться к исходной точке, и делать мелочи правильно по всей площади поля. Затем мы забили гол, и у нас были еще шансы. Опять же, мы упустили это и позволили этому закончиться на уровне, который, конечно, делает нас недовольными», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

На 50-й минуте гол забил Харри Кейн. Для форварда мяч стал 72-м в 106 матчах за национальную команду.

Англия набрала 9 очков и лидирует в группе K. Андорра проиграла все три матча — 0 очков.