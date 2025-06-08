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8 июня 2025, 00:22

Агент Эраковича заявил, что игрок не пострадал после попадания стакана в голову в матче против Албании

Константин Белов
Корреспондент

Агент защитника «Зенита» Страхини Эраковича Зоран Павлович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самочувствии игрока по итогам матча 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 между Сербией и Албанией (0:0).

Во время матча болельщики сборной Албании попали в голову Эраковича пластиковым стаканом.

«Со Страхиней все хорошо, он отлично себя чувствует. Ничего страшного не произошло», — сказал Павлович «СЭ».

Сербия занимает четвертое место в группе K отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года.

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