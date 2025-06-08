Кейн — о 1:0 с Андоррой: «Это была не лучшая игра Англии, но мы извлечем из нее уроки»

Форвард сборной Англии Харри Кейн прокомментировал победу в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против Андорры (1:0).

«Это была не наша лучшая игра, но мы извлечем из нее уроки. Были хорошие моменты, но не получилось постоянно атаковать. Заработали три очка и идем дальше», — приводит слова Кейна ITV.

На 50-й минуте гол забил Кейн. Для форварда мяч стал 72-м в 106 матчах за национальную команду.

Англия набрала 9 очков и лидирует в группе K. Андорра проиграла все три матча — 0 очков.