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6 сентября 2025, 22:15

Мартинес — о голе Роналду на 21-й минуте матча с Арменией: «Дух Диогу Жоты вместе с нами»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал гол Криштиану Роналду в матче против Армении (5:0) в отборе чемпионата мира-2026.

Роналду отличился на 21-й минуте. Под 21-м номером за национальную команду выступал Диогу Жота, который разбился в автокатастрофе 3 июля.

«Диогу Жота с нами. Гол на 21-й минуте был особенным. Я верю в такие совпадения. Дух Жоты с нами, это мощный сигнал, мы забили на 21-й минуте и чувствуем это. Мы чувствовали его присутствие с первых дней сбора, это придает нам сил и мотивации», — приводит слова Мартинеса Record.

Португалия (3 очка) возглавила группу F. Армения (0) опустилась на последнее место в квартете.

В следующем матче отбора Португалия 9 сентября на выезде сыграет с Венгрией, а Армения в этот же день дома примет Ирландию.

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Диогу Жота
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