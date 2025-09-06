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6 сентября 2025, 21:45

Тухель — о победе Англии над Андоррой со счетом 2:0: «Мы должны были забивать больше»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подвел итоги матча против Андорры (2:0) в квалификации чемпионата мира-2026.

«Я думаю, что настрой был правильным, качество игры было на высоте, и мы должны были забить больше. После первого гола 10 или 15 минут мы слишком часто теряли мяч и упустили концентрацию, но во втором тайме снова собрались и должны были забивать больше.

Мы упустили несколько моментов, в которых могли ускорить игру. Такое может случиться с командой, играющей в узком пространстве. Второй гол нужно было забивать раньше, это дало бы нам больше свободы.

Мы многому научились, я рад за игроков. Теперь мы докажем свою состоятельность в Белграде», — приводит слова Тухеля BBC.

Англия (12 очков) с 4 победами в 4 матчах сохраняет лидерство в группе K. Андорра (0) потерпела пятое поражение кряду и идет последней.

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