Криштиану Роналду отреагировал на победу сборной Португалии над Арменией в отборе ЧМ-2026
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу национальной команды над Арменией (5:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2026.
40-летний форвард оформил дубль. Еще один дубль на счету Жоау Феликса, Жоау Канселу забил один гол.
«Первый шаг сделан», — написал Роналду в соцсетях.
Португалия (3 очка) возглавила группу F. Армения (0) опустилась на последнее место в квартете.
В следующем матче отбора Португалия 9 сентября на выезде сыграет с Венгрией, а Армения в этот же день дома примет Ирландию.
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