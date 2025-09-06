Криштиану Роналду отреагировал на победу сборной Португалии над Арменией в отборе ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу национальной команды над Арменией (5:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

40-летний форвард оформил дубль. Еще один дубль на счету Жоау Феликса, Жоау Канселу забил один гол.

«Первый шаг сделан», — написал Роналду в соцсетях.

Португалия (3 очка) возглавила группу F. Армения (0) опустилась на последнее место в квартете.

В следующем матче отбора Португалия 9 сентября на выезде сыграет с Венгрией, а Армения в этот же день дома примет Ирландию.