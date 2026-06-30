Тренер сборной Марокко Уаби назвал заслуженной победу над Нидерландами в 1/16 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби оценил победу над сборной Нидерландов в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Во вторник, 30 июня, марокканцы обыграли соперника в серии пенальти — 1:1, 3:2.

«Это абсолютно заслуженно. Думаю, мы полностью доминировали над этой командой. Не думаю, что они часто играли, имея всего 30% владения мячом — у нас было около 70%. У нас было гораздо больше моментов и ударов», — сказал Уаби в послематчевом интервью.

В 1/8 финала чемпионата мира Марокко сыграет с Канадой. Матч пройдет 4 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.