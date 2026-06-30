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Сегодня, 08:03

Куман после поражения Нидерландов от Марокко: «Мне плевать на критику!»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал поражение от Марокко (1:1, 2:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Атмосфера в раздевалке была драматичной. Когда ты видишь такие моменты, как пенальти [от Рахими], мяч после которого прошел под Вербрюггеном, это значит, что нам не суждено было победить.

Я решил играть именно так, потому что на групповом этапе мы давали слишком много пространства. Нам нужно было лучше играть в обороне, понимаете! Марокко — отличная команда, со звездными игроками. Так что я принял это решение после встречи с командой. Я ни капли не жалею об этом. Мне плевать на критику!

Я пытался перестраивать команду, думая о том, кто может бить пенальти. Я потерял Де Йонга, потерял Гакпо... так что я пытался выпустить способных игроков. Не сработало, что поделаешь?» — цитирует тренера NOS.

Эмоции игроков сборной Нидерландов после поражения Марокко в&nbsp;серии пенальти матча 1/16 финала ЧМ-2026 30&nbsp;июня.Вслед за Германией вылетели Нидерланды! Марокканцы спаслись в концовке и выиграли безумную серию пенальти

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