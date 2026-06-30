Министр безопасности США Маллин — о вылете Ирана с ЧМ-2026: «Я спел пару песен и станцевал от радости»

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин эмоционально отреагировал на вылет сборной Ирана с чемпионата мира-2026.

Иранцы с 3 очками заняли третье место в группе G и не вышли в плей-офф турнира, который проходит в США, Канаде и Мексике.

«Я рад, что они вылетели и больше не вернутся. Я был счастлив, когда мы смогли отозвать их визы и сказали, что они могут покинуть территорию США. И я, возможно, спел пару песен или даже станцевал от радости», — цитирует Маллина The Athletic.

Он добавил, что очень рад возвращению Ирана в свою страну, поскольку ни с одной другой командой на ЧМ-2026 американским властям не приходилось взаимодействовать так часто.