Трамп заявил, что объемы продаж билетов на ЧМ по футболу превзошли ожидания

Президент США Дональд Трамп заявил, что объемы продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года уже превзошли ожидания, в том числе со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

«Я должен сказать, что вы установили новый рекорд по продажам билетов», — отметил американский лидер, обращаясь к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

«Объемы [продаж] больше, чем кто-либо считал возможным, даже Джанни», — добавил Трамп, выступая во время жеребьевки группового этапа предстоящего чемпионата мира.

Жеребьевка чемпионата мира-2026 проходит 5 декабря в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне. «СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии.

США, Канада и Мексика стали странами — хозяйками турнира, который состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в нем примут участие 48 команд, которые поделены на 12 групп.