Гретцки и О'Нил приняли участие в жеребьевке чемпионата мира-2026

Хоккеист Уэйн Гретцки и баскетболист Шакил О'Нил стали участниками процедуры жеребьевки чемпионата мира-2026.

Вместе с ними на сцену вытащить шары были приглашены бейсболист Аарон Джадж и представитель американского футбола Том Брэди.

Жеребьевка чемпионата мира-2026 проходит 5 декабря в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне. «СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии.

Турнир состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд, которые поделены на 12 групп.