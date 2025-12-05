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5 декабря 2025, 21:51

Мексика и ЮАР сыграют в матче открытия чемпионата мира-2026

Алина Савинова
Фото Reuters

В матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года сыграют сборные Мексики и Южной Африки. Игра состоится 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Обе команды по итогам жеребьевки, которая проходит 5 декабря в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне, попали в группу А.

Чемпионат мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд, которые поделены на 12 групп.

Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

Жеребьевка ЧМ-2026.Жеребьевка чемпионата мира-2026: онлайн-трансляция

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