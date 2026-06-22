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Сегодня, 04:15

Уругвай на грани провала — надо обыгрывать Испанию! Расклады ЧМ-2026 в группе H

Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
Фото Getty Images

В группе H на ЧМ-2026 перед последним туром никто не обеспечил себе место в 1/16 финала и никто не потерял шансы попасть в плей-офф.

Результаты 2-го тура: Испания — Саудовская Аравия — 4:0, Уругвай — Кабо-Верде — 2:2.

Команда | Очки | Мячи
Испания | 4 | 4-0
Уругвай | 2 | 3-3
Кабо-Верде | 2 | 2-2
Саудовская Аравия | 1 | 1-5

Матчи 3-го тура: Уругвай — Испания, Кабо-Верде — Саудовская Аравия. Обе встречи пройдут 27 июня и начнутся в 3.00 мск.

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По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд проходят 32 команды: первые и вторые места из 12 квартетов, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

Расклады для команд группы H выглядят следующим образом:

— Испании достаточно не проиграть Уругваю, чтобы гарантировать себе прямую путевку в 1/16 финала. Победа даст испанцам первое место. Ничья почти наверняка тоже оставит их первыми. Кабо-Верде может догнать Испанию по очкам, но также африканцам надо обыгрывать Саудовскую Аравию с разницей минимум в четыре гола, чтобы сравняться с европейцами по дополнительным показателям.

— Для Уругвая все непросто — ему нужна победа над Испанией для спокойного выхода напрямую. Ничья оставит южноамериканцев с 3 очками, и для второго места тогда понадобится, чтобы Кабо-Верде и Саудовская Аравия тоже сыграли вничью, а дополнительные показатели не подвели уругвайцев. Они пока забили на один мяч больше, чем Кабо-Верде. Если обе встречи завершатся с одинаковым счетом, например, 0:0 и 0:0 или 1:1 и 1:1, выше будет команда Бьелсы. Если Кабо-Верде забьет на два мяча больше в своей ничьей, островитяне обойдут южноамериканцев благодаря общему числу голов. А в случае поражения Уругвай почти наверняка вылетит — с 2 очками в общей таблице третьих мест он вряд ли попадет в топ-8.

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— Кабо-Верде выйдет в плей-офф напрямую, если обыграет Саудовскую Аравию. При ничьей островитянам лучше всего подойдет победа Испании над Уругваем. При поражении Кабо-Верде может остаться третьим только в случае поражения Уругвая от Испании. Тогда у обеих сборных будет по 2 очка, а дальше решит разница мячей: кто проиграет менее крупно, тот и окажется выше.

— Саудовской Аравии для прямого выхода нужна только победа над Кабо-Верде. Если Испания не проиграет Уругваю, саудовцы поднимутся на второе место и попадут в 1/16 финала напрямую. Если Уругвай победит, то и у испанцев будет 4 очка, а личная встреча была за ними — 4:0. Тогда Саудовская Аравия станет третьей и будет зависеть от общей таблицы третьих мест.

На кого могут выйти команды группы H:

Победитель группы H сыграет со вторым местом группы J.

Второе место группы H попадет на победителя группы J.

Третье место группы H, если пройдет дальше, может сыграть с победителем группы A, G, I или L. Конкретная пара зависит от общей комбинации лучших третьих мест.

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